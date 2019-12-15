Себастьян Самуэльссон: «Идеальная мужская эстафетная четверка? Бе, Фуркад, Дестье и я»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон назвал идеальную мужскую эстафетную четверку. — Самая жесткая травма в вашей карьере? — У меня было их не так много.