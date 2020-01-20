Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой»

В 20-м туре Серии А «Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил португальский форвард Криштиану Роналду, отличившись по разу в обоих таймах.