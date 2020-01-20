НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемДубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой»Депутат Госдумы РФ отреагировал на отказ Великобритании выдавать анализы подозрительного бегунаСборная России завоевала пять медалей в десятый день юношеских Олимпийских игр🥇 Большунов выиграл гонку преследования на 15 км «классикой» на этапе Кубка мира в Чехии, Клэбо – 2-йШестеркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» - «Коламбус»Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой»В 20-м туре Серии А «Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил португальский форвард Криштиану Роналду, отличившись по разу в обоих таймах.рекламаКонор Макгрегор вернулся! Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Серроне, а потом обнял егоКонор Макгрегор - Дональд Серроне. Прямая видеотрансляция пресс-конференции после боя UFC 246Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:4. Героем встречи стал россиянин Александр Овечкин, форвард второй раз подряд забил три шайбы.«Ливерпуль» нанес 7 ударов в сторону ворот «МЮ» за первые 10 минут 2-го тайма«Ливерпуль» активно начал вторую половину матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм). Мерсисайдцы нанесли 7 ударов в сторону ворот соперника за первые 10 минут тайма.«Барселона» обыграла «Гранаду» благодаря голу МессиВ составе каталонской команды голом отметился Лионель Месси (76-я минута). Отметим, что на 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Херман Санчес.Теннис. Australian Open. С. Уильямс выиграла рекордный 350-й матч на ТБШБывшая первая ракетка мира Серена Уильямс успешно стартовала на Australian Open.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта— : —СПАЛНачало в 14:45Чемпионат ТурцииРизеспор— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив— : —МонакоНачало в 14:55Чемпионшип АнглииВест Бромвич— : —Сток СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Питтсбург» победил «Бостон», проигрывая в 3 шайбы, Малкин сделал голевую передачуПередача Евгения Малкина привела к победному голу «Питтсбурга» в ворота «Бостона». «Бостон» вышел вперед уже через 11 секунд после начала матча.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир