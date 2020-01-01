Генсек РФС выступил против расширения РПЛ до 18 клубов

«Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги.