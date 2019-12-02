Шипачев вошел в список 12 игроков, выбранных фанатами для участия в Матче звезд КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев попал в список 12 игроков, которые были выбраны болельщиками для участия в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020 года.