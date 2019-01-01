Энтони Джошуа: «Как только прозвучит стартовый гонг, я снесу Руису башку»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) рассказал о своем настрое на реванш с Энди Руисом-младшим (33-1-0, 22 KO). «Я соскучился по своим поясам, я уже давно не держал их в руках.