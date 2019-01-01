НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемКолобков поставил сборной России задачу войти в топ-10 рейтинга ФИФАЧахкиев призвал Емельяненко-младшего согласиться на боксерский поединокФигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных на финал Гран-При, но не рискнула тройной аксельОпубликовано видео жестких спаррингов Александра Емельяненко в клубе «Ахмат»ВАДА не может перепроверить пробы 145 спортсменов из РФ из-за изменения данныхКолобков поставил сборной России задачу войти в топ-10 рейтинга ФИФАМинистр спорта России Павел Колобков поставил перед сборной России по футболу задачу попасть в первую десятку рейтинга ФИФА.рекламаЛогинов показал лучший ход среди россиян в индивидуальной гонкеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад показал лучшую скорость в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.Алексей Марченко: «Сейчас в КХЛ каждый может обыграть каждого»Защитник ЦСКА Алексей Марченко назвал причины поражения московской команды в матче с петербургским СКА (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.«Монако» вырвал победу у «Тулузы», «Сент-Этьен» разгромил «Ниццу»«Монако» переиграл «Тулузу» в матче 16-го тура чемпионата Франции. В начале встречи Виссам Бен-Йеддер вывел свою команду вперед, реализовав 11-метровый.«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Сообщается, что железнодорожники предложили итальянскому клубу подписать 24-летнего игрока.В следующем розыгрыше Лиги Наций Россия фаворитПо крайней мере в группе В. Сегодня на официальном сайте УЕФА появились корзины для жеребьевки Лиги Наций сезона 2020/2021.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер0 : 0УотфордИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 0Вест ХэмИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ТоттенхэмИдёт 2-й таймЕще 3Чемпионат ФранцииПари Сен-Жермен0 : 0НантИдёт 1-й таймЧемпионат ФранцииДижон2 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Италии1/16 ФиналаУдинезе1 : 0БолоньяИдёт 1-й таймКубок Италии1/16 ФиналаСассуоло1 : 2ПеруджаЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/16 ФиналаХекимоглу Трабзон0 : 1ИстанбулЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаЭнтони Джошуа: «Как только прозвучит стартовый гонг, я снесу Руису башку»Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) рассказал о своем настрое на реванш с Энди Руисом-младшим (33-1-0, 22 KO). «Я соскучился по своим поясам, я уже давно не держал их в руках.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир