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Легкоатлет из Уганды упустил победу, празднуя ее перед финишем

Молодой легкоатлет из Уганды начал праздновать свою победу вблизи финиша во время забега "Сан-Сильвестр де Сан-Паулу" в Бразилии во вторник и не рассчитал, что за его спиной оказался соперник из Кении, который и опередил олимпийца.
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