Александр Медведев: «Семак продолжит работу в „Зените“, если у нас будет чемпионство»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем тренера Сергея Семака. «Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать.