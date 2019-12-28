Жена Малкина показала, как они с сыном болели за Россию против канадцев: видео

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, Анна Кастерова, показала, как вместе с сыном болела за сборную России в матче второго тура группового раунда молодежного чемпионата мира U20 против Канады.