НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards🔥 Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на Bellator 237Федерация хоккея Канады извинилась за поведение капитана молодежки. Он не снял шлем во время гимна РоссииМедведева выступит на показательных прокатах после ЧРЗагитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьРоналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer AwardsНападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения награды состоялась в Дубае.рекламаРоссияне уступили сборной США на МЧМ в ЧехииМолодежная сборная России уступила команде США в матче группового этапа чемпионата мира-2020.«Первым ударом уложу его». 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