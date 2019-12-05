«WADA отказывается видеть факты». Глава группы экспертов — о скандальной базе данных

Российскому спорту угрожает катастрофа: на четыре года страна может лишиться права проводить крупные международные старты, ее спортсмены — потерять возможность выступать под флагом страны, в том числе на двух Олимпийских играх — 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.