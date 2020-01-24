«Дико понравился питерский мороз — теперь моя девушка по магазинам не таскает». Интервью Малкома

Сергей Циммерман поговорил с бразильским полузащитником «Зенита». В сентябре прошлого года Малком получил травму и после перехода из «Барселоны» в «Зенит» почти не играл.