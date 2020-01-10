Тоттенхэм - Ливерпуль: по какому каналу и в какое время трансляция матча АПЛ

Последние 4 матча «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю», в том числе памятный финал Лиги чемпионов. Теперь у «шпор» новый тренер - Жозе Моуринью, а это дополнительная интрига и мотивация.