«Я всегда говорил, что мечтаю тренировать «Барселону». Хави подтвердил встречу с Абидалем

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави отреагировал на информацию о своем возможном назначении в «Барселону». — Я не могу скрыть, что моя мечта — тренировать «Барселону».