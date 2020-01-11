Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

«Милан» на выезде победил «Каяльри» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, состоявшаяся на «Сардиния Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.