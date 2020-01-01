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Кто, когда сыграет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею–2020, расписание

Четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и взгляд в будущее. В полуфинале нас будут ждать шведы. На молодёжном чемпионате мира в Остраве и Тршинеце определились все четвертьфинальные пары.

Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в записи тренера «Саутгемптона»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку во время матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Моуринью заработал «горчичник» за попытку выяснить, что было в записях в блокноте одного из тренеров соперника.

Александр Медведев: «Семак продолжит работу в „Зените“, если у нас будет чемпионство»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем тренера Сергея Семака. «Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать.
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1 : 0
Манчестер Юнайтед
Идёт 1-й тайм
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Бернли
1 : 2
Астон Вилла
Завершён
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
1 : 1
Челси
Завершён
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер
Завершён
Еще 5
Чемпионшип Англии
Миллуолл
3 : 1
Лутон Таун
Завершён
Чемпионшип Англии
Хаддерсфилд Таун
2 : 5
Сток Сити
Завершён
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2 : 1
Блэкпул
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Транмир Роверс
1 : 4
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