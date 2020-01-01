НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтовВидео: Загитова станцевала под новогодней елкойКожевников: Швейцария – один из лучших вариантов для России. Могло быть намного хужеРоссийский боец Исаев выиграл миллион долларов на турнире в Нью-Йорке«Ростов» расторг контракт с капитаном команды«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтовНападающий московского ЦСКА Федор Чалов по-прежнему интересен английским клубам. На сей раз игрок привлек внимание лондонского «Челси», о чем сообщает Express.рекламаСтали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккеюНа молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.Россиянин Большунов победил в гонке преследования на турнире «Тур де Ски»Дистанцию в 15 километров россиянин преодолел за 38 минут 14,9 секунды. Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в рамках престижного турнира «Тур де Ски».Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказанГлавный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Гендиректор «Зенита» озвучил условие продолжения работы СемакаКлуб не расстанется с главным тренером. В эфире "Радио Зенит" генеральный директор петербургской футбольной команды Александр Медведев рассказал о будущем Сергея Семака.«Челси» не удалось обыграть «Брайтон»Матч 21-го тура Английской Премьер-лиги не принес победу «Челси» над «Брайтоном» — команды сыграли вничью.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм4 : 0БорнмутИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 0Кристал ПэласИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 1ЭвертонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииВест Бромвич1 : 1Лидс ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама