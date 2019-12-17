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НХЛ. Записи матчей

Даллас — Эдмонтон
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Сент-Луис — Колорадо
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Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019
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Флорида — Оттава
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
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Вегас — Ванкувер
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Чикаго — Миннесота
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Детройт — Лос-Анджелес
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Виннипег — Филадельфия
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Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Чикаго
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Аризона — Нью-Джерси
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Монреаль — Детройт
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Тампа-Бэй — Вашингтон
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Миннесота — Филадельфия
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Эдмонтон — Торонто
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Питтсбург — Лос-Анджелес
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Флорида — Бостон
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Нэшвилл — Даллас
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Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
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Калгари — Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
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Оттава — Коламбус
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Колорадо — Нью-Джерси
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Даллас — Вегас
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02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:44:49
Ванкувер — Каролина
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02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
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02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
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02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
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02:40:50
Баффало — Нэшвилл
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02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
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02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
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02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:38:35
Вегас — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:28:05
Ванкувер — Торонто
Яндекс.Эфир
02:42:35
Эдмонтон — Каролина
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02:37:25
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:40:36
Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
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02:41:45
Виннипег — Анахайм
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РФС рассмотрит высказывания Гинера о судействе в матче с «Краснодаром»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 13 декабря проведет экспертную оценку высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования организации (ДСИ РФС) Александра Егорова.
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