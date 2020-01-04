Хет-трик Роналду принес «Юве» победу над «Кальяри», дебют Ибрагимовича не помог «Милану» одолеть «Сампдорию»

В матче 18-го тура итальянской серии А «Ювентус» на своем поле переиграл «Кальяри» со счетом 4:0. Хет-триком во втором тайме отметился Криштиану Роналду. Один из голов он забил с пенальти.