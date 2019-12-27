Мифтахов встанет в ворота молодежной сборной РФ в матче с канадцами

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМифтахов встанет в ворота молодежной сборной РФ в матче с канадцамиКапитан молодежной сборной Канады извинился перед российской командойОфицеры Уральского округа Росгвардии завоевали «золото» и «бронзу» в первом старте многодневной гонки «Тур де ски»«Такое со мной впервые, все в шоке». Медведева объяснила снятие с чемпионата РоссииРождественская гонка по биатлону может стать последней для россиянМифтахов встанет в ворота молодежной сборной РФ в матче с канадцамиАмир Мифтахов будет защищать ворота сборной России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии, против команды Канады, сообщает официальный Twitter российской сборной.рекламаРоссия с рекордным счетом разгромила Канаду на молодежном ЧМ по хоккеюМатч закончился со счетом 6:0 в пользу российской сборной.Федор Емельяненко победил Джексона в поединке BellatorРоссийский боец MMA Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии, передает 29 декабря ТАСС. Бой прошел в Сайтаме. Емельяненко одержал победу в первом раунде.Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.Овечкин уделал великого финна. У Ови — 256 голов в большинстве, это третий результат в истории НХЛВ ночь на 29 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:4.Команду Головина возглавил экс-тренер сборной ИспанииФутбольный клуб "Монако", выступающий в высшем французском дивизионе, сменил главного тренера.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаВ сборной Канады сравнили поражение от России с «приступом кислятины во рту»Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон поделился мыслями после поражение от команды России в матче на молодежном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир «Видим цель, а не преграды»: Тутберидзе поделилась фото с ученицамиТренер Этери Тутберидзе поделилась в Instagram-аккаунте фото со своими ученицами Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые заняли все три призовых места на чемпионате России по фигурному катанию.рекламаРоссийский боец MMA Шлеменко оценил шансы Кадырова в бою против ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко оценил шансы главы Чечни Рамзана Кадырова в бою против Александра Емельяненко. Его слова приводит РИА Новости.