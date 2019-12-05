Шестнадцатилетний Бородин о серебре ЧЕ: надоело быть вторым

Российский пловец Илья Бородин рассказал, что недоволен серебром дебютного взрослого чемпионата Европы, так как ему уже надоело быть вторым. "Опять второй, всегда так получается.