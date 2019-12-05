Президент МОК намерен дождаться решения исполкома WADA и после этого принимать решение о запрете проведения соревнований в РФ

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет примет решение о проведении международных соревнований в России после того, как свой вердикт вынесет исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне