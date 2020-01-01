Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»

Габриэл Жезус сделал дубль в игре с «Эвертоном». Он забил «ирискам» 7 голов в 5 последних играх

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус забил два гола в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0, второй тайм). 22-летний бразилец отличился на 51-й и 58-й минутах встречи.