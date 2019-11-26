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Лига Европы
Групповой этап
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3 : 3
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
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Сент-Луис – Питтсбург
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Аризона – Сан-Хосе
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Торонто – Баффало
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Тампа-Бэй – Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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Флорида – Нэшвилл
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Детройт – Вашингтон
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Калгари – Оттава
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Монреаль – Филадельфия
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Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас — Сент-Луис
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Каролина — Нэшвилл
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Коламбус — Питтсбург
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Вегас — Аризона
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Вашингтон — Тампа-Бэй
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Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Колорадо
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Баффало – Торонто
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Анахайм — Виннипег
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Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
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02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
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02:33:53
Баффало — Калгари
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02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:49:50
Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:48:20
Питтсбург — Калгари. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:22
Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:55
Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:48:00
Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:45
Коламбус — Оттава. 26.11.2019
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Дарье Глушаковой после развода достанется 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей

Стало известно, что достанется бывшей жене Дениса Глушакова Дарье по итогам бракоразводного процесса. Дарье Глушаковой достанется 4 квартиры (3 в Москве и одна в Сочи), дом и более 100 млн рублей.
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