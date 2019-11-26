Дарье Глушаковой после развода достанется 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей

Стало известно, что достанется бывшей жене Дениса Глушакова Дарье по итогам бракоразводного процесса. Дарье Глушаковой достанется 4 квартиры (3 в Москве и одна в Сочи), дом и более 100 млн рублей.