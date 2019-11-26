НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА не обыграл «Лудогорец» и вылетел из Лиги Европы: как это былоЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги ЕвропыМария Захарова — о претензиях ВАДА: «Мы видим спайку лобби, которое хочет выдавить Россию из мирового спорта»Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составахМатч «Зенит» – «Лион» посетили 51 183 зрителяЦСКА не обыграл «Лудогорец» и вылетел из Лиги Европы: как это было28 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" прошел матч пятого тура футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским "Лудогорцем".рекламаГол Ари с пенальти помог «Краснодару» обыграть «Базель», форвард получил красную карточку«Краснодар» нанес поражение «Базелю» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол в этой встрече забил Ари, реализовавший пенальти.Португалия вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв СенегалСборная Португалии добилась победы над Сенегалом в матче четвертьфинала чемпионата мира.Ганчаренко: игра с «Лудогорцем» - отражение всех матчей ЦСКА в ЛЕИгра с болгарским "Лудогорцем" стала отражением всех матчей московского ЦСКА на групповом этапе футбольной Лиги Европы, считает главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бойФедерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".Киевское «Динамо» в меньшинстве упустило ничью с «Мальме» в компенсированное времяКиевское «Динамо» в гостях не сумело обыграть «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига ЕвропыГрупповой этапАстана2 : 1Манчестер ЮнайтедЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапКраснодар1 : 0БазельЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапТрабзонспор0 : 1ХетафеЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапФеренцварош2 : 2ЭспаньолЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапАЗ2 : 2ПартизанЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапБешикташ2 : 1Слован (Братислава)ЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапБрага3 : 3ВулверхэмптонЗавершёнЛига ЕвропыГрупповой этапИстанбул0 : 3РомаЗавершёнЕще 16Весь футболрекламаЕлена Пидгрушная – шестая в спринте на первом этапе Кубка IBU в ШушенеСегодня, 28 ноября, в Шушене (Норвегия) стартовал первый этап Кубка IBU.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Торонто – Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Оттава Яндекс.Эфир Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Баффало – Торонто Яндекс.Эфир Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир 02:42:08Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:35:25Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:49:50Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:20Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:22Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:00Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:45Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Дарье Глушаковой после развода достанется 4 квартиры, дом и более 100 млн рублейСтало известно, что достанется бывшей жене Дениса Глушакова Дарье по итогам бракоразводного процесса. Дарье Глушаковой достанется 4 квартиры (3 в Москве и одна в Сочи), дом и более 100 млн рублей.реклама