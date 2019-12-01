Кирилл Марченко: «Мы знаем, как играет Канада. Надо стараться не хватать лишних удалений»

Форвард сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от встречи группового этапа молодежного чемпионата мира против Канады. — Мы знаем, как играет Канада.