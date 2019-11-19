Россия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

Отборочный турнир Евро-2020 еще продолжается. Но сегодня известно, кто точно не окажется нашим соперником на групповом этапе, и после очередных игр можно предположить, кто попадет в нашу группу.