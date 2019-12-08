Аспен Лэдд нокаутировала Яну Куницкую

Боец из России Яна Куницкая потерпела поражение техническим нокаутом в поединке с американкой Аспенн Лэдд на турнире UFC on ESPN 7. Два раунда прошли преимущественно в клинце и партере, где обе имели ли выгодные позиции.