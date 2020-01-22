Тренер озвучил планы Евгении Медведевой на сезон

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не отказывается от планов принять участие в соревнованиях в текущем сезоне, рассказал ее канадский тренер Брайан Орсер.