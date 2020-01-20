Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Минувшая неделя в НХЛ прошла под знаком Александра Овечкина. Грозный российский форвард сокрушал одну легенду за другой и стремительно ворвался в десятку лучших снайперов Лиги за всю ее историю.