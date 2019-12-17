НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСлуцкий отказался бы возглавить «Спартак»Финский вратарь забил гол броском от своих ворот. Видео крутой шайбы ТуохимааГинер продал ЦСКААнатолий Хованцев: «Сборная России могла побороться за золото в женской эстафете»Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииСлуцкий отказался бы возглавить «Спартак»Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак». — Это было бы неправильно, — сказал Слуцкий в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Победные буллиты: сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого каналаВ заключительном поединке домашнего этапа Евротура подопечные Алексея Кудашова встретятся с финнами. Матч пройдёт на футбольном стадионе «Газпром-Арена».Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. Бой завершился во втором раунде.Логинов завоевал серебро в пасьюте, уступив лишь Йоханнесу БеНорвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене.Усман – Ковингтон, Холлоуэй – Волкановски, Нуньес — де Рандами, 14 декабряТакого количества звёзд на одном турнире не было очень давно — UFC 245 уже вошёл в историю!ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаУмер советский и белорусский хоккеист Владимир ЦыплаковСоветский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков умер в возрасте пятидесяти лет. Об этом в субботу, четырнадцатого декабря, передает информационное агентство БелТА.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ржига о санкциях WADA: на чемпионате мира игрок сборной России тоже попалсяГлавный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча Кубка Первого канала с командой России (3:4 Б). "У нас большой респект был к игрокам России в первом периоде, ребята чуть-чуть понервничали.рекламаРетивых вышел в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в ДавосеРоссийский лыжник Глеб Ретивых вышел в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).