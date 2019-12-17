Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы соответствовать 15-летним фигуристкам

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка приняла верное решение о приостановлении карьеры, а также заявил, что не видит смысла в её возвращении на лёд.