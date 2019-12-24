НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАлександр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым братуВяльбе: «Юристы, которые представят РУСАДА и ОКР в CAS, обладают серьезным опытом»Слепов взял золото спринта на «Ижевской винтовке», Цветков — 17-й«Авангард» может обменять Шумакова в московский клубВладимир Путин вышел на каток на Красной площадиАлександр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым братуБоец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слова своего старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств.рекламаЯрославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛВ матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.Кто побеждал до эпохи Тутберидзе, как хорошо вы знаете историю ЧР по фигурному катанию. Тест Sport24Уже завтра лучшие фигуристы страны выйдут на лед «Платинум арены», чтобы разыграть медали чемпионата России — 2020.Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 годуНа игроков столичного клуба легла большая физическая нагрузка в начале сезона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Манчестер СитиНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:30Чемпионат Турции. Первая лигаАданаспор— : —КарагюмрюкНачало в 11:00Весь футболрекламаЕник: сборные Чехии и России ненавидят друг друга, мы ожидали грубой игрыНападающий сборной Чехии Ян Еник прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3). Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 «Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко?НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Этторе Мессина: «ЦСКА – это невероятная часть всей моей жизни»Главный тренер «Милана» Этторе Мессина рассказал, что испытывает перед матчем со своей бывшей командой ЦСКА в Евролиге. «Первая встреча с ЦСКА – это особенный момент.реклама