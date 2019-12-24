НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХанс-Дитер Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезонаРоссия объяснила ВАДА загадочные изменения в переданной базе данныхВозвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий ДроздШведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по командеЮрий Семин назвал Губерниева «говорящим попугаем»Ханс-Дитер Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона«Мы удовлетворены развитием команды и уровнем игры. Результаты очень хорошие.рекламаТириль Экхофф — про отсутствие Вирер на пресс-конференции: «Она в вертолете»Женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира в Анси. Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф.Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евроАнглийский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука за 40 миллионов евро.Адвокат Григория Родченкова: Заявления СК РФ — глупые догадки, российская сторона вретДжим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, отреагировал на заявление Следственного комитета РФ.Кадыров и Емельяненко не определились по каким правилам будут дратьсяГлава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей страничке в «Инстаграм» видео, в котором предложил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко провести встречу на ринге.Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд2 : 0Манчестер ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —ЧелсиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииБетис0 : 0АтлетикоИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф1 : 1Унион (Берлин)Идёт 2-й таймЧемпионат ГерманииПадерборн— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииЛечче0 : 3БолоньяИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииПарма0 : 1БрешиаИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболреклама«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира - 2019В финальном матче клубного чемпионата мира - 2019 "Ливерпуль" в дополнительное время одержал победу над "Фламенго" - 1:0. Клубный чемпионат мира ФиналНХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нижегородское «Торпедо» разгромило «Куньлунь» в ПекинеНижегородский хоккейных клуб «Торпедо» победил «Куньлунь» из Пекина в рамках КХЛ 21 декабря. Встреча состоялась в Китае и закончилась со счетом 7:2 в пользу нижегородцев.реклама