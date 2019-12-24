Поражение от «Аталанты» стало для «Милана» самым крупным за 21 год

Компания спортивной аналитики Opta Sports сообщает, что сегодняшнее выездное поражение от Аталанты со счетом 0:5 стало для Милана самым крупным с мая 1998 года.