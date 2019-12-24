НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХанс-Дитер Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона«Ливерпуль» — первый клуб АПЛ, выигравший за год ЛЧ, Суперкубок Европы и клубный ЧМЖенские сборные Швеции разорвали спринт и в финишном створе, Россия даже не попала в финалСёмин остроумно ответил на укол ГуберниеваКлассный гол «Монако». Головин разогнал атаку по левому флангуХанс-Дитер Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона«Мы удовлетворены развитием команды и уровнем игры. Результаты очень хорошие.рекламаЕмельяненко отреагировал на вызов Рамзана КадыроваБоец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от глава Чеченской республики Рамзана Кадырова.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Йоханнес Бе выиграл масс-старт в АнсиВ рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси прошел мужской масс-старт. Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.После проигрыша за титул WBC Silver Денис Лебедев не видит смысла продолжать карьеруРоссийский боксер Денис Лебедев 21 декабря проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.«МЮ» готов предложить за Алексея Миранчука 40 млн евроПо данным итальянских СМИ, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук начнёт выступления в составе «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0Манчестер ЮнайтедИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —ЧелсиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииОсасуна2 : 3Реал СосьедадИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииЛечче0 : 0БолоньяИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииПарма0 : 0БрешиаИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаПоражение от «Аталанты» стало для «Милана» самым крупным за 21 годКомпания спортивной аналитики Opta Sports сообщает, что сегодняшнее выездное поражение от Аталанты со счетом 0:5 стало для Милана самым крупным с мая 1998 года.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир