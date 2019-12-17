НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСвечников забросил чудо-гол из-за ворот в матче НХЛВойна на уничтожение: WADA против речного мотористаСМИ: «Бостон», «Питтсбург» и «Калгари» проявляют интерес к КовальчукуКак развивается скандал в фигурном катанииШведский биатлонист Самуэльссон назвал идеальную мужскую эстафетную четверкуСвечников забросил чудо-гол из-за ворот в матче НХЛРоссийский форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников забросил шайбу в стиле "лакросс" в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипег Джетс".рекламаДва очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в НХЛ«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Калгари и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» – 5:0 в Кубке лиги. Гости играли вторым составом«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:5) в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. Мерсисайдский клуб в этой встрече играл вторым составом.Евгений Плющенко дерзко ответил на обвинения Этери ТутберидзеМежду Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе завязался конфликт. Он начался с того, что подопечная Тутберидзе и Алина Загитова объявила о паузе в карьере.«Барселона» – «Реал Мадрид». 18.12.2019. Где смотреть матч онлайнВ среду, 18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Реал».«Зенит» ставит на СемакаИнсайды «СЭ» о новом контракте Сергея Семака в «Зените». «Зенит»: полгода контрастов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона— : —РеалНачало в 14:00Чемпионат ГерманииБайер— : —ГертаНачало в 12:30Чемпионат ГерманииФрайбург— : —БаварияНачало в 14:30Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —КельнНачало в 14:30Еще 2Чемпионат ИталииСампдория— : —ЮвентусНачало в 12:55Чемпионат ИталииБрешиа— : —СассуолоНачало в 14:45Кубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес— : —КордобаНачало в 11:30Кубок Испании1/64 ФиналаТолоса— : —ВальядолидНачало в 12:00Еще 10Весь футболрекламаИванович и Жирков покинут «Зенит» летомСтало известно будущее девяти футболистов «Зенита», у которых истекают сроки действия контрактов по окончании текущего сезона.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир Магомедшарипов и Ян поднялись на третье место в рейтинге UFC в своих дивизионахПредставители UFC обнародовали обновленные рейтинги федерации. Российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян поднялся на третью строку своего веса, обойдя американца Кори Сэндхагена.реклама«Это удача»: Татьяна Навка об участии Алины Загитовой в своем ледовом шоуЗаслуженный мастер спорта по фигурному катанию отметила, что у спортсменки не было шансов отказаться от поступившего предложения.0:39