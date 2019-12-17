Евгений Плющенко дерзко ответил на обвинения Этери Тутберидзе

Между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе завязался конфликт. Он начался с того, что подопечная Тутберидзе и Алина Загитова объявила о паузе в карьере.