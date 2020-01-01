Феноменальный «Ливерпуль» проявил уважение к «Манчестер Юнайтед» и вызвал улыбку Сульшера

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» давно уже не тот, именно «красные дьяволы» больше других потрепали нервы «Ливерпуля» в этом сезоне.