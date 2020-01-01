Форвард ЦСКА Чалов может перейти в английский «Брайтон»

Как сообщает The Sun, трансфер может произойти уже в январе ИА Чемпионат-Ростов. 29 декбаря, 2019 В числе претендентов на 21-летнего форварда Фёдора Чалова ранее значились Челси и Кристалл Пэлас.