«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго". За четыре дня мерсисайдцы провели три матча на двух разных континентах. "Газета.Ru" объясняет, как это произошло.