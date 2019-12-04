НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» побил клубный рекордЕвгению Медведеву разозлил вопрос о «пикантном» фото«Я побью тебя». Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона ЧахкиеваВАДА: «Манипуляции с данными московской лаборатории продолжались до января 2019 года»Семак рассказал, откуда у Кокорина деньги на рестораны«Ливерпуль» побил клубный рекордSport.ru/Футбол . "Ливерпуль" в матче 15 тура АПЛ разгромил "Эвертон" и установил клубный рекорд.рекламаОвечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛНападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" воспользовался паяльной лампой.«Челси» обыграл «Астон Виллу», «Лестер» взял верх над «Уотфордом», «Саутгемптон» победил «Норвич»В Англии завершились очередные матчи 15-го тура АПЛ. Обошлось без особых сенсаций, «Челси» и «Лестер» одержали дежурные победы. «Челси» принимал на «Стэмфорд Бридж» «Астон Виллу».Логинов показал лучший ход среди россиян в индивидуальной гонкеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад показал лучшую скорость в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.4А в сборе: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная прилетели в Турин на финал Гран-ПриЧетыре сильнейшие российские фигуристки на данный момент прилетели накануне, 4 декабря, вечером в Турин. Именно в этом итальянском городе пройдет финал Гран-При 2019 года.UEFA объявил процедуру жеребьевки Лиги наций – 2020/21МОСКВА, 4 декабря/ Радио Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаРУСАДА призвало отстранить всех тренеров сборной России по легкой атлетикеРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало отстранить всех тренеров и врачей сборной России по легкой атлетике. В том числе – главного тренера команды Юрия Борзаковского.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Александр Емельяненко о нокдауне в Ахмате: Отвлекся, пропустил, поднялся и готов был продолжитьРоссийский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал обычным тренировочным моментом свой нокдаун на тренировке по боксу в клубе «Ахмат», видео которого на днях было опубликовано в интернете.реклама