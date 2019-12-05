Первый канал покажет бой Руиса и Джошуа в прямом эфире

Матч-реванш за титул чемпиона мира в тяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, который состоится в ночь с субботы 7 декабря на воскресенье 8 декабря, будет показан в прямом эфире на Первом канале.