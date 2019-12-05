НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» побил клубный рекордОвечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛТренер пострадавшей в Латвии россиянки рассказала подробности происшествияЕмельяненко рассказал, куда потратил гонорар от боя с КокляевымБиатлон. Обнародованы стартовые номера на мужскую индивидуальную гонку на 20 км в Эстерсунде«Ливерпуль» побил клубный рекордSport.ru/Футбол . "Ливерпуль" в матче 15 тура АПЛ разгромил "Эвертон" и установил клубный рекорд.рекламаБах: МОК будет обязан следовать решению WADA по РоссииПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.В «Зените» прокомментировали информацию о подписании контракта с ДзюбойГенеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о подписании нового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.Обзор спортивных событий от 05.12.2019Сегодня «Трактор» играет в Нижнекамске, а воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин забивает 3 шайбы, наконец-то прерывая свою безголевую серию длиной в 91 матч. Подробности в нашем обзоре.Леонова рассказала, кого считает фаворитами финала Гран-при в женском катанииСеребряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова считает, что борьба за победу в финале Гран-при в нынешнем сезоне развернётся между россиянками Александрой Трусовой и Алёной Косторной.«Будь мужчиной!»: Емельяненко принял вызов ЧахкиеваСпортсмен публично сообщил, что готов провести поединок с боксером. Александр Емельяненко нашел противника для нового боя. Боец принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор3 : 1СамсунспорПерерывКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду3 : 5ДенизлиспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаСлуцкий может возглавить АЕК ЧигринскогоБывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Первый канал покажет бой Руиса и Джошуа в прямом эфиреМатч-реванш за титул чемпиона мира в тяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, который состоится в ночь с субботы 7 декабря на воскресенье 8 декабря, будет показан в прямом эфире на Первом канале.реклама