Брезаз победила на Кубке мира второй раз в карьере, у Джимы – 6-й подиум

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Эта победа стала для нее второй в карьере. Всего у Брезаз 9 подиумов Кубка мира (2-4-3).