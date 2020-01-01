Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренера соперников

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил необычную желтую карточку во время матча чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1). Во втором тайме специалист попытался подсмотреть, что пишет в блокноте один из тренеров соперника. ?