НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРагнар Сигурдссон расторг контракт с «Ростовом»Загитова станцевала в Новый год под «Макарену»Радулов прокомментировал игру в «Зимней классике» НХЛАртур Бетербиев может отказаться защищать титул чемпиона IBF в Китае из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуровГермания одолела Казахстан в утешительном раунде МЧМРагнар Сигурдссон расторг контракт с «Ростовом»Исландский полузащитник был одним из самых дорогостоящих игроков в команде Валерия Карпина ИА Чемпионат-Ростов, 1 января, 2020.рекламаСборная России вышла в полуфинал МЧМ, победив ШвейцариюРоссийские хоккеисты пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии. Матч прошел с игровым преимуществом российской сборной.Четыре игрока РПЛ вошли в топ-50 молодых перспективных футболистов по версии УЕФАЧетыре представителя РПЛ вошли в список из 50 молодых перспективных футболистов.Елена Вяльбе: «Какой Новый год у лыжников? Потом, когда уйдут из спорта, будут отмечать праздник»Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян на 4-м этапе «Тур де Ски».ХК «Адмирал» не смог вылететь на игру с «Авангардом» из-за задержки «Аэрофлота»Игра между «Адмиралом» и Авангардом» назначена на 3 января на 17:00 по московскому времени.Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалкамиШведский лев вернулся спасать «россонери».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаПанарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проигралиКлуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел поражение в матче "регулярки" главного хоккейного чемпионата Северной Америки несмотря на усилия российского легионера клуба Артемия Панарина.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир