Артур Бетербиев может отказаться боксировать в Китае

Согласно сообщениям ряда СМИ чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты против китайца Мэна Фаньлуна, поскольку не желает проводить бой на территории Китая из-за политики китайских властей в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых регулярно ущемляются.