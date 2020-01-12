Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира

Масс-старт единственная гонка, в которой Александр Логинов еще не завоевывал медалей КМ. Для всей мужской сборной эту дистанцию коронной тоже не назовешь.