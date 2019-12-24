Сарри: «К концу матча с „Лацио“ нам немного не хватало энергии»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии.Мы оставались в игре, но, по моим ощущениям, к концу встречи нам немного не хватало физической и психологической энергии.