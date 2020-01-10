Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Дохе

23-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в финале турнира Qatar ExxonMobil Open одолел француза Корентена Муте, занимающего 81-е место мирового рейтинга, - 6/2, 7/5(3).За 1 час 26 минут матча Андрей сделал три эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче.