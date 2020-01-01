Легенду бега Мо Фара спасают от бана за допинг? Его тренер дисквалифицирован, но старые пробы не отдают для перепроверки

Мировой антидопинг живет не только российским скандалом, но и другими долгоиграющими расследованиями – тоже далекими от завершения.