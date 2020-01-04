Клебо второй раз подряд обошел на финише Большунова и Устюгова (Видео)

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вновь победил на этапе «Тур де Ски» в финишном створе, как и день назад, обойдя россиян Большунова и Устюгова - впереди главная гонка турнире, где и решится судьба наград.