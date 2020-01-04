⚡Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона. Зарплата российского форварда составит 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч — в АХЛ.