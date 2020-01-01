Российский лыжник Легков выиграл «Тур де Ски» для любителей

Олимпийский чемпион Александр Легков выиграл "Тур де Ски" для любителей. В масс-старте в гору он опередил итальянского спортсмена на 29 секунд. Третье место занял российский тренер Сергей Турышев.